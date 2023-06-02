New York Türkevi’nde şampiyonluk coşkusu

alatasaray'ın Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi, New York'ta coşkuyla karşılandı. Galatasaray USA derneği tarafından,New York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı-kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı. Futbolseverler daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.