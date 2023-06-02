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Giriş Tarihi: 2.6.2023

New York Türkevi’nde şampiyonluk coşkusu

ÇAĞDAŞ HALICI
New York Türkevi’nde şampiyonluk coşkusu
Galatasaray'ın Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi, New York'ta coşkuyla karşılandı. Galatasaray USA derneği tarafından, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama programı düzenlendi. New York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı-kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı. Futbolseverler daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.

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New York Türkevi’nde şampiyonluk coşkusu
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