Noa Lang bitti sıra 6+10’da

Giriş Tarihi: 21.01.2026

Atletico maçı sonrasında Hollandalı oyuncu İstanbul’a gelecek. West Ham’dan 6 numara Magassa ve A.Madrid’den 10 numara Almada için de teklif yapıldı

G.Saray ara transferde gaza basmaya başladı. Atletico Madrid maçı biter bitmez Hollandalı sol açık Noa Lang'ı İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüpte, ön libero ve 10 numara arayışında isimler netleşti. En kuvvetli adaylar West Ham'ın 6 numarası Soungoutou Magassa ve Atletico Madrid'in yıldızı Thiago Almada. Noa Lang transferiyle yabancı sayısı 11'e yükselecek Galatasaray, +2 kontenjanına ağırlık verdi. Bu kritere uyan 2003 doğumlu Magassa bu sezon 15 maçta 808 dakika süre aldı, 1 gol-1 asiste imzasını koydu.

West Ham'a kiralama teklifi yapıldı, 22 yaşındaki Fransız defansif orta saha için İngiliz ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Atletico Madrid'de 18 maçta 681 dakika sahada kalan, 2 gol-1 asist üreten Thiago Almada forvet arkasına düşünülüyor. 24 yaşındaki Arjantinli 10 numaraya da teklif yapıldı, İspanyol temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç sırasında görüşmeler devam edecek.

