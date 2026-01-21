Noa Lang bitti sıra 6+10’da

G.Saray ara transferde gaza basmaya başladı. Atletico Madrid maçı biter bitmez Hollandalı sol açık Noa Lang'ı İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüpte, ön libero ve 10 numara arayışında isimler netleşti. En kuvvetli adaylar West Ham'ın 6 numarası Soungoutou Magassa ve Atletico Madrid'in yıldızı Thiago Almada. Noa Lang transferiyle yabancı sayısı 11'e yükselecek Galatasaray, +2 kontenjanına ağırlık verdi. Bu kritere uyan 2003 doğumlu Magassa bu sezon 15 maçta 808 dakika süre aldı, 1 gol-1 asiste imzasını koydu.

West Ham'a kiralama teklifi yapıldı, 22 yaşındaki Fransız defansif orta saha için İngiliz ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Atletico Madrid'de 18 maçta 681 dakika sahada kalan, 2 gol-1 asist üreten Thiago Almada forvet arkasına düşünülüyor. 24 yaşındaki Arjantinli 10 numaraya da teklif yapıldı, İspanyol temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç sırasında görüşmeler devam edecek.