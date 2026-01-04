Noa Lang tamam sıra kulübünde!

G.Saray'a Napoli'den Victor Osimhen'den sonra bir futbolcu daha geliyor… Sarı-kırmızılılara, İtalyan ekibinin formasını giyen Noa Lang menajerler tarafından önerildi. Yapılan değerlendirme sonrasında Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun temsilcisiyle temasa geçildi.Bunun üzerine yöneticiler, Serie A ekibiyle görüşmelerine hız verdi.İtalyan kulübünün sezon başında PSV'den kadrosuna kattığı futbolcu, aslında Türk futboluna çok da uzak bir isim değil.Ancak Boukhari, Kasımpaşa'dan ayrılınca Lang'ın Beşiktaş macerası da kısa sürmüştü. Sözleşmesi 2030'a kadar devam eden futbolcunun baş mevkii sol kanat. Sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Piyasa değeri ise 25 milyon Euro.