Önce Ofladı sonra turladı

Rotasyonlu kadrosu ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılar kilidi açmakta zorlanırken 18’de Miraç, 3. Lig ekibini öne geçirdi. 37’de Seferovic skoru eşitledi. Gol kaçırma rekoruna noktayı 79’da Berkan Kutlu koyup, Türkiye Kupası’nda Aslan’a turu getirdi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u eleyerek son 32'ye kaldı. Aslantepe'deki karşılaşmada gol perdesini zayıf ama iyi mücadele eden Karadeniz temsilcisi açtı. Miraç Türkyılmaz, Galatasaray'daki yıldızları aratmayacak kalitede uzaktan çektiği şutla 90'ı gördü. Dubois'in ortasına gelişinevuran Seferovic, devre bitmedeneşitliği yakaladı. Gününde olsa hat-trick yapması işten olmayan Gomis ilk yarıda çok net pozisyonları harcadı. İkincidevrenin başında Seferovic'in penaltınoktasına çıkardığı topta Gomis bukez direğe takıldı. Gol kaçırma yarışı Mata ve oyuna giren Boey ile devam etti. Aslan'ı öne geçiren gol ise 79. dakikada ceza sahası dışından yerden sert vuran Berkan Kutlu ile geldi.
GOMİS GOL KAÇIRDI TARAFTAR ALKIŞLADI
İcardi'nin düzenli forma bulması ile birlikte kulübede kalan Gomis dün sahadaydı. Fransız oyuncu çok çalışıp bol fırsat yakalasa da bir türlü ağları bulamadı. Deneyimli forvet toplamda 6 kez gol kaçırırken taraftarlar ise Gomis'e eforundan dolayı alkışlarla moral verdi...
GOLÜM KOBE'YE ARMAĞAN
GALATASARAY kariyerindeki ilk resmi golünü Ofspor karşısında bulan Berkan Kutlu, sevincinin perde arkasını anlattı: "Çok pozisyona girip atamadığımız bir maç oldu. Ama kazanıp yola devam ettiğimiz için çok memnunum. G.Saray'daki ilk golüm için çok sevinçliyim. Kolay günler geçirmedim, ailem ve benim için çok güzel. Gol sevincim hayat koçum olan Tayfun ağabey ve basketbolcu Kobe Bryant'a saygı içindi."
BOMBARDIMAN
Galatasaray karşılaşmada rakip kaleye toplam 28 şut gönderirken, 7'sinde isabet bulabildi. Ayrıca 11 korner kullanan Aslan, 5 kez de ofsayta düştü. Sarıkırmızılılarda Gomis'in attığı 1 şut da direkten döndü.
TOP TOPLAYICIPFDK'YASEVK EDİLDİ
Galatasaray- Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan sarı-kırmızılı takımın U16 futbolcusu Mert Efe Batmaz, PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün, topu vermediği gerekçesiyle ittiği ve uzun süre gündemden düşmeyen Batmaz, "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden disipline verildi.