Önce Ofladı sonra turladı

Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u eleyerek son 32'ye kaldı. Aslantepe'deki karşılaşmada gol perdesini zayıf ama iyi mücadele eden Karadeniz temsilcisi açtı. Miraç Türkyılmaz, Galatasaray'daki yıldızları aratmayacak kalitede uzaktan çektiği şutla 90'ı gördü.Gününde olsa hat-trick yapması işten olmayan Gomis ilk yarıda çok net pozisyonları harcadı.Gol kaçırma yarışı Mata ve oyuna giren Boey ile devam etti. Aslan'ı öne geçiren gol ise 79. dakikada ceza sahası dışından yerden sert vuran Berkan Kutlu ile geldi.İcardi'nin düzenli forma bulması ile birlikte kulübede kalan Gomis dün sahadaydı. Fransız oyuncu çok çalışıp bol fırsat yakalasa da bir türlü ağları bulamadı. Deneyimli forvet toplamda 6 kez gol kaçırırken taraftarlar ise Gomis'e eforundan dolayı alkışlarla moral verdi...GALATASARAY kariyerindeki ilk resmi golünü Ofspor karşısında bulan Berkan Kutlu, sevincinin perde arkasını anlattı: "Çok pozisyona girip atamadığımız bir maç oldu. Ama kazanıp yola devam ettiğimiz için çok memnunum. G.Saray'daki ilk golüm için çok sevinçliyim. Kolay günler geçirmedim, ailem ve benim için çok güzel. Gol sevincim hayat koçum olan Tayfun ağabey ve basketbolcu Kobe Bryant'a saygı içindi."Galatasaray karşılaşmada rakip kaleye toplam 28 şut gönderirken, 7'sinde isabet bulabildi. Ayrıca 11 korner kullanan Aslan, 5 kez de ofsayta düştü. Sarıkırmızılılarda Gomis'in attığı 1 şut da direkten döndü.Galatasaray- Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan sarı-kırmızılı takımın U16 futbolcusu Mert Efe Batmaz, PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün, topu vermediği gerekçesiyle ittiği ve uzun süre gündemden düşmeyen Batmaz, "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden disipline verildi.