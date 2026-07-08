Orta sahada gençlik ateşi

Yabancı kuralındaki 10+4 sistemi aynı devam edince G.Saray yönetimi de +4 kategorisine uyan genç isimlerin peşine düştü. Başkan Dursun Özbek, özellikle satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine sıcak bakarken Lesley Ugochukwu için Burnley ile görüşmelere hız verildi. Başkan Dursun Özbek ile yönetici Abdullah Kavukcu önceki gün bir görüşme gerçekleştirirken tüm adaylar ve son gelinen nokta masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği Ugochukwu temaslarına hız verilmesi kararlaştırıldı ve İngiliz ekibinden 2+20 milyon Euro'luk teklife yanıt vermesi istendi. Fransız oyuncuyu ilk yıl kiralamak isteyen Aslan, Burnley peşin 25 milyon Euro talep edince zorunlu satın almayı da daha da kolaylaştıran teklif iletti. Az sayıdaki maça çıkması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek olan bu transferden gelecek habere göre alternatiflere gidilecek.
KİMDİR?
Adı: Lesley Ugochukwu
Yaş: 22
Doğum yeri: Rennes
Boy: 1.90
Uyruk: Nijerya/Fransa
Mevki: Orta saha
Ayak: Sağ
Kulüp: Burnley
Sözleşme: 30 Haziran 2030
Piyasa değeri: 22 milyon Euro