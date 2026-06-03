Osimhen için Madrid kapıda!

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen
için Atletico Madrid
iddiası geldi. İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Madrid ekibi, golcüsü Julian Alvarez'i satması durumunda Osimhen'i listenin tepesine aldı.
La Liga temsilcisinin, sarı-kırmızılılara Nijeryalı santrforun durumunu sorduğu fakat G.Saray yönetiminin indirime yanaşmadığı aktarıldı. Haberde ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro net maaş almasının da Atletico için sorun teşkil ettiği yazıldı.
Öte yandan ocak ayında oynanan G.Saray-Atletico Madrid maçı sonrası Osimhen'in İspanyol medyasına yaptığı demeçlere de yer verildi. Tecrübeli golcü şu ifadeleri kullanmıştı: "Onları (Atletico Madrid) beğeniyorum. Antrenörlerinin her zaman hayranı oldum. Agresif oynuyorlar ve güçlü bir kimlikleri var. Atletico dünyanın en iyi takımlarından biri.''