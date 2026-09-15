Osimhen isterse oynayacak

Başakşehir ile oynanan mücadelenin 33. dakikasında sakatlık yüzünden oyundan çıkan ve Kocaeli karşılaşmasında sahaya giremeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci olumlu gidiyor. Nijeryalı oyuncunun ağrılarının azaldığı ancak sağlık heyetinin dikkatle ilerdiği öğrenildi. Osimhen'in durumu ile ilgili olarak Okan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun, oynamak için tüm planlamayı yaptığı ve ağrılarının azalması ile birlikte oynamak için Okan Buruk'la konuştuğu kaydedildi. Yıldız forvet isterse de forma giyebilecek. Osimhen'in durumu maç gününe kadar takip edilecek. Trabzon kafilesinde 11'de olmasa bile yer alacak.

BU SEZON LİGDE NE YAPTI?

MAÇ: 4

GOL: 6

ASIST: 2

MAÇ BAŞI ŞUT: 7.2

PAS: %87

DRİBBLİNG: 0.2

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör