Osimhen kasırgası

Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.

ZİRVEDE 2022-23 MODEL MAURO İCARDİ VAR

G.Saray'ın hücumda eli ayağı olan Osimhen, ligde 21 karşılaşmada tabelaya 21 gollük (17G-4A) katkı verdi. 2014-15 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda en sık gol katkısı veren forvetler arasına adını yazdırdı. Nijeryalı yıldız, 78.6 dakikada birlik karnesiyle listede iki numaya yerleşti. Zirvede 2022-23 sezonunda Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan Mauro İcardi (65.1) bulunuyor. 2020-21'de performansıyla geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Radamel Falcao (79.4), 2017-18 dönemindeki oyunuyla Bafetimbi Gomis (82.5) ve geçen sezonki İcardi (86.5) son üç sırayı oluşturdu.

ÇİZME'DE GÜNDEM!

İTALYAN basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.

REKOR PEŞİNDE!

29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.

PERDEYİ AÇMAYI SEVİYOR

Victor Osimhen, attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açtı. Süper Lig'deki 12 müsabakada toplamda 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, 7 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Dört defa galibiyet golünü kaydeden tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü attı. Bir golde skorda beraberliği getiren Osimhen, 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu.