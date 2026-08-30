Osimhen ne diyorsa o!

Cimbom, bu sonuçla birlikte evindeki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı

3 MAÇ 5 GOL 2 ASİST

Geride kalan üç maçta Galatasaray 7 puana imza atarken Victor Osimhen hep başroldeydi. İlk haftada 2-2 biten Çorum FK karşılaşmasında iki kez ağları sarsarak Cimbom'un yenilmesini önleyen Nijeryalı yıldız, 4-0'lık Erzurum galibiyetinde 2 gol ve 1 asistle oynadı. Osimhen, dünkü Göztepe mücadelesinde de 1 gol ve 1 aistle başrolü üstlendi. Topukla verdiği gol pası mükemmeldi. Osimhen, toplamda 5 gol ve 2 asistle sarı-kırmızılıları sırtladı.



SARA'DAN SİFTAH

Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçta da teknik direktör Okan Buruk tarafından 11'de görevlendirilen Gabriel Sara, ilk golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcunun iki de asisti bulunuyor.

'NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİYOR'

Göztepe filelerini havalandıran Sara, asisti yapan Osimhen'e övgü yağdırdı. Zor bir maç olduğunu söyleyen Brezilyalı, "Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım" dedi.

BATRAKOV ÇALIŞKANDI

Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov, dün akşam ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine dahil olan genç 10 numara, çalışkanlığı ile dikkat çekti. 1 isabetli 3 şut denemesinde bulunurken, girdiği 4 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Yüzde 86,4 pas isabeti yakaladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör