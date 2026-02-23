Osimhen yok dert var!

Konya deplasmanında 10 maçlık yenilmezlik serisini bırakan Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunu derinden hissetti. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından "Osimhen'in yokluğu önemliydi" diyerek yıldız oyuncunun eksikliğinin altını çizerken Nijeryalı forvetin istatistikleri, Cimbom'un onsuz kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Galatasaray, Osimhen'in imza attığı günden bu yana milli takıma gittiği maçlar dışında sahaya çıkamadığı 13 karşılaşmada büyük sıkıntı yaşadı. Cimbom, bunların 6'sını kazanırken sarı-kırmızılı takımın galibiyet oranı yüzde 46'da kaldı. Yıldız futbolcusu olmadan ağları 22 kez sarsabilen Aslan, 1.7 gol ortalaması ile 1.4 puan tutturabildi.

ONUNLA 46 KEZ KAZANDI

Nijeryalı santrforun oynadığı müsabakalarda ise Galatasaray'ın skora kolay ulaşması dikkat çekti. Osimhen ile 64 müsabakada 46 defa yüzü gülerken yüzde 72 kazanma oranı yakaladı. 157 gol atan Aslan, 2.45 gol ortalaması ve 2.15 puan ortalamasına ulaştı.



MAAŞ KRİZİ YALANI!

SOSYAL medya, G.Saray'da maaşların 3 aydır ödenmediği iddiası ile çalkalandı. Bu yüzden oyuncuların moralsiz olduğu ve maç seçtiği iddia edildi. Fakat SABAH Spor'un ulaştığı Galatasaray yönetimi bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.