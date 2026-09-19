Osimhen yok gözler Leao’da

Hazırlıklarını tamamlayarak dün Trabzon'a uçan Galatasaray, galibiyete kilitlendi. Osimhen'siz çıkacağı kritik maçın planını hazırlayan teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor karşılaşmasında en büyük kozu Rafael Leao olacak. Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıktığı Kocaeli mücadelesinde performansıyla alkış alan Portekizli yıldız, sol kanatta hücumun kilit ismi olacak. Teknik heyetin yakından ilgilendiği Portekizli yıldız, Süper Lig'de ilk kez büyük maç heyecanı yaşayacak. Bu müsabakaya özel olarak hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun takıma liderlik etmesini isteyen Buruk, oyuncusunun dribbling yeteneği ile vereceği kilit paslara ve son vuruşlardaki kalitesine çok güvendiği öğrenildi.

DENİZ EN ÖNDE

Bu arada sağ kanatta Yunus ve Barış Alper'den hangisinin oynayacağını bugün kararlaştıracak tecrübeli çalıştırıcı, en önde ise Deniz Gül'e görev verecek. Kocaelispor maçında bir şutu direkten dönen ve bir golü de VAR'ın faul uyarısıyla iptal edilen milli futbolcu, Aslan'ın gol ayağı olarak ilk 11'de sahaya çıkacak.

BURUK DERBİLERDE TUTULMUYOR

Okan Buruk, G.Saray'ın başında 3 büyük takıma karşı Süper Lig'de 8'er kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş müsabakalarında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alırken Trabzonspor maçlarında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

MİLLİ TAKIM MOTİVASYONU

G.SARAY forması giyen Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem kadrosunda da kendisine yer buldu. Martinez'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, ilk kadro tercihini yaptı ve 27 yaşındaki yıldızı listeye dahil etti. Tecrübeli hoca basın toplantısında, "Leao'yu çok iyi tanıyorum; onun nasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan şey, onun oynamasıydı; çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu" dedi. Portekiz, 24 Eylül'de Galler, 27 Eylül'de Norveç, 1 Ekim'de Danimarka ve 4 Ekim'de Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör