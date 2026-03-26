Osimhen’e dev kanca

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olduğu için yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Victor Osimhen için İspanya'dan önemli bir iddia geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalan ekibi, sezon sonunda 9 numara pozisyonu için A planında 2 isim bulunduruyor. Barcelona, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez ile Galatasaraylı Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Haberde, "Nijeryalı forvet, Galatasaray'da geçirdiği iki mükemmel sezonun ardından yeniden ön plana çıktı ve 70 maçta 56 gol atarak Barça'nın listesine girmeyi hak etti" yorumu yapıldı.

ERKEN DÖNÜŞ FORMÜLÜ!

Geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat masasına yatarak kolundaki kırık bölgesine cerrahi plak yerleştirilen ve atele alınan Osimhen'in rehabilitasyon süreci başladı. Tedavisinin 4-6 haftayı bulması beklenen oyuncunun, 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülüyor. Ancak durumu sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Nijeryalı golcünün, kolu için yaptırılacak özel bir koruyucu ile daha erken sahaya çıkma ihtimali de değerlendiriliyor.