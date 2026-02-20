Osimhen’e niyet Sara’ya kısmet!

Tarihi 5-2'lik Juventus zaferinde Galatasaraylı oyuncular piyasa yaptı. Aslantepe'de Victor Osimhen'i takip etmeye gelen Avrupalı scoutlar, Gabriel Sara'nın performansına hayran kaldı. Sara, İtalya'daki rövanşta da tribünde özel olarak izlenecek. Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1 gol-1 asistle haftanın takımında kendisine yer bulan Brezilyalı 8 numara son dönemde formunun zirvesinde. 6 gol-3 asiste ulaşan Sara, yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını aldı. Brezilya Milli Takımı hayali kuran Sara, bu hedefe konsantre oldu. Futbolcu, Şampiyonlar Ligi vitriniyle milli takım aday havuzuna gireceğini düşünüyor. İngiltere Premier Lig'den talipleri olan 26 yaşındaki orta sahaya sarı-kırmızılılar, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Sara dışında ayrıca Davinson Sanchez de Devler Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

G.SARAY'DA SARA

Sezon: 2

Maç: 77

İlk 11: 63

Gol: 8

Asist: 12

Sarı kart: 8

Kırmızı kart: 0

Süre: 5 BİN 535 DK.