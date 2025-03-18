Osimhen’i alırız!

Galatasaray dün Kemerburgaz'da iftar organizasyonu düzenledi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Victor Osimhen ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Kavukcu şöyle konuştu: "Osimhen, G.Saray'ı çok seviyor. Bize kararını nisan ayında bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı, Osimhen ile ilgileniyor. Bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim.



'F.BAHÇE KEYFİMİ YERİNE GETİRDİ'

Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep beraber başaracağız." Başkan Dursun Özbek de tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra sağlık durumuyla ilgili soruya, Fenerbahçe'nin, Samsunspor ile berabere kalmasını ima ederek şu yanıtı verdi: "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, neden olmasın? Dünden (önceki gün) sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı."





BURUK: KUTLAMALAR FLORYA'DA OLACAK

İFTARA G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni çok beğendiğini aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Benim açımdan bu sahada antrenman yapmak çok önemli. Böyle bir zeminimiz olduğu için çok şanslıyız. Yeni transfer geldiğinde hep mahcubiyet yaşıyorduk. Morata geldi. Onu Florya'daki sahaya çıkardığımda 'Böyle bir adam aldık. Böyle sahada antrenman yaptırıyoruz' diyordum." Tecrübeli hocanın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili soruya verdiği cevap da dikkat çekti. "Kutlamalar Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacak" sorusunu Okan Buruk şöyle yanıtladı: "Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız. Yemek salonumuz, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde."