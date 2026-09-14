Osimhen’i arıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor fobisini yendikleri için mutlu olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda. (Yüzde 80 galibiyet oranı) Rekorları bazen kırıyoruz, hiç haberimiz olmadan... Benden çok Galatasaray'ın gücü bu. Taraftarımızla rekorlar kırdık, kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezon da aynı şekilde devam edebilmek." Osimhen'in sakatlığına parantez açan deneyimli hoca, "Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onunla oynamak daha farklı oluyor. Bugün (dün) olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz. Osimhen'i de arıyoruz. Bitirici santrforun olması çok önemli" açıklamasını yaptı.





BATRAKOV 3 MAÇ SONRA KESİK YEDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşısında Sporting deplasmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Aleksey Batrakov, İsmail Jakobs, Leroy Sane yedeğe çekildi. 10 numara Batrakov, 3 maç sonra kulübeye geçti. Rus yıldız, 59. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. 24 kez topla buluşan Batrakov, yüzde 91 pas isabetiyle maçı tamamladı. 4 ikili mücadelenin ise sdece 1'ini alabildi.





TARTIŞILAN AN!

Galatasaray'ın skor 0-0'ken attığı gol, VAR uyarısı sonucu geçersiz sayıldı. 13. dakikada Lucas Torreira'nın vurduğu şut, Kocaeli kalecisi Serhat'tan sekti. Topu tamamlamak isteyen Deniz, gol öncesi Serhat'a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitti. Monitörden incelenen pozisyon, faul gerekçesiyle iptal edildi.



'HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM'

OKAN Buruk basın toplantısında ise şöyle konuştu: "Sporting maçının VAR hakemi Dingert'in hakemliğini bitiririm. Bir daha Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerekiyor. Tartışmasız bir kırmızı kart vardı. Artık Trabzonspor'a hazırlanacağız. Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek sahaya daha güçlü olacağız."

BURUK'TAN 26'DA 26

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, dün Kocaelispor'a karşı olan kötü serisini bitirdi. Geçen sezon 1 yenilgi-1 beraberlik yaşayarak 5 puan bıraktığı Körfez ekibini RAMS Park'ta yendi. Böylece deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında ligde en az 2 kez karşılaştığı 26 farklı rakibin tamamını mağlup etmeyi başardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör