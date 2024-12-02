Özbek hakem kararlarına tepki gösterirken açtı ağzını yumdu gözünü: Ey MHK! Yine Çakır’ı verin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından sert ifadeler kullandı. TFF ve MHK'ya seslenen Özbek'in ifadeleri şu şekilde: "Eyüpspor'u, aynı zamanda TFF ve MHK başkanlarını tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış, bunu da gayet güzel oynadılar.
Hakeme bir şey demiyorum, o kendine söyleneni yaptı, görevini yaptı yani. MHK Başkanı'na sesleniyorum, bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin. Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu maçta bir örneğini seyrettik."
YALILARDA G.SARAY KONUŞUYOR
"Hedefe gideceksek TFF'yi, MHK'yı, hakemleri, rakipleri yeneceğiz başka çaremiz yok. Sayın TFF Başkanı söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor. Sağda solda, yalılarda, kapalı yelerde Galatasaray konuşuyor.
Hedefin Galatasaray… Galatasaray ne yapmış size! G.Saray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Hiç kimse G.Saray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."
'RAKİP İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ'
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.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'ın maçın ağırlığını kaldıramadığını söyledi. Deneyimli hoca, şöyle konuştu: "Rakibimiz iyi niyetli değildi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç kullandı. Bunu yönetecek hakem. Bu hakem, çok tecrübesiz ve çok genç. Trabzon-F.Bahçe de dahil yönettiği tüm maçlarda çok zorlandı.
Bu seviye maçlara alışmamış. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Takım pozisyona giriyor. 2 kişi yerde yatıyor! Maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken, 'Faul çalın, düdük çalın' oluyor ilk öğütleri. Ayrıca en azından bir gün daha dinlenebilirdik. Yayıncı bahane edildi, ancak böyle bir talepleri yokmuş."