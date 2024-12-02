Özbek hakem kararlarına tepki gösterirken açtı ağzını yumdu gözünü: Ey MHK! Yine Çakır’ı verin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından sert ifadeler kullandı. TFF ve MHK'ya seslenen Özbek'in ifadeleri şu şekilde: "Eyüpspor'u, aynı zamanda TFF ve MHK başkanlarını tebrik ediyorum.Hakeme bir şey demiyorum, o kendine söyleneni yaptı, görevini yaptı yani. MHK Başkanı'na sesleniyorum, bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin. Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu maçta bir örneğini seyrettik.""Hedefe gideceksek TFF'yi, MHK'yı, hakemleri, rakipleri yeneceğiz başka çaremiz yok. Sayın TFF Başkanı söylediğini yaptı.Hedefin Galatasaray… Galatasaray ne yapmış size! G.Saray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Hiç kimse G.Saray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım.".Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'ın maçın ağırlığını kaldıramadığını söyledi. Deneyimli hoca, şöyle konuştu: "Rakibimiz iyi niyetli değildi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç kullandı. Bunu yönetecek hakem. Bu hakem, çok tecrübesiz ve çok genç.Bu seviye maçlara alışmamış. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Takım pozisyona giriyor. 2 kişi yerde yatıyor! Maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken, 'Faul çalın, düdük çalın' oluyor ilk öğütleri.