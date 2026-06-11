‘Özel’ bir teklif!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

G.Saray'da sözleşmesi sona eren Mauro İcardi kendisine yapılan 1 yıllık teklife henüz cevap vermezken, mukavelede özel maddeler olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldıza sunulan yeni sözleşmede, "Antrenman ve kamplara belirtilen tarihlerde katılması gerekir. Sakatlık süreci yaşarsa kesinlikle İstanbul'da tedavi olmalı" şeklinde kurallar olduğu öğrenildi. Aslan, sevgilisi China Suarez ile Maldivler'de tatilin keyfini çıkaran oyuncudan bir an önce karar vermesini istiyor. İcardi'nin menajeri Pino da dün TYC Sports'a şu açıklamayı yaptı: "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neder River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz kimseyle görüşmedik."