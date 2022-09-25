Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Özür dilerim seni unuttum!
Giriş Tarihi: 26.9.2022

Özür dilerim seni unuttum!

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Djalo’nun kulübede olduğunu hatırlamadı, yaptığı farklı değişiklik sonrası özür diledi

Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta Portekiz, Çekya'yı 4-0'la geçerken teknik direktör Fernando Santos maça damga vurdu. 84. dakikada Danilo Pereira'yı oyundan alan Santos, yerine ise Joao Mario'yu soktu ve orta sahadan Palhinha'yı stopere çekti. Deneyimli teknik adamın bu hamlesine kimse anlam veremedi çünkü kulübede stoper Tiago Djalo yanında oturuyordu. Maç sonunda ise bu değişikliği neden yaptığı sorulunca Santos, tarihi bir itirafa imza atıp oyuncusunu unuttuğunu söyledi. 22 yaşındaki Djalo'dan özür dileyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Tiago Djalo'nun kulübede olduğunu unuttum, ondan özür dilerim. Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam. Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi" dedi.

Tüm gençlerin ağabeyi Gomis!
HAZIRLIK maçında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da gençler sınıfı geçti. Stoperde Metehan Baltacı, orta sahada Baran Aksaka başarılı performans gösterdi. Oyuna ikinci yarıda giren Beknaz da penaltı kazandırdı. Altyapı ürünü bu isimleri soyunma odasında ilk kutlayan isim, takımın en tecrübelisi Gomis oldu. 37 yaşındaki forvet, antrenmanlarda da genç oyuncularla yakından ilgileniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: "Bir daha gelmeyeceğim"
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: "Kabul edilemez"
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi
Staj yapana emeklilik müjdesi! EYT kapsamına nasıl girecekler? İşte 5 soruda yeni sistem...
Şans Topu Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
HDP'den 'Benimle misiniz?' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı! Akşener'den manidar sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Özür dilerim seni unuttum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA