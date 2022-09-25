Özür dilerim seni unuttum!

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Djalo’nun kulübede olduğunu hatırlamadı, yaptığı farklı değişiklik sonrası özür diledi
Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta Portekiz, Çekya'yı 4-0'la geçerken teknik direktör Fernando Santos maça damga vurdu. 84. dakikada DaniloPereira'yı oyundan alan Santos, yerine ise Joao Mario'yu soktu ve orta sahadan Palhinha'yı stopere çekti. Deneyimli teknik adamın bu hamlesine kimse anlam veremedi çünkü kulübede stoper Tiago Djalo yanında oturuyordu. Maç sonunda ise bu değişikliği neden yaptığı sorulunca Santos, tarihi bir itirafa imza atıp oyuncusunu unuttuğunu söyledi. 22 yaşındaki Djalo'dan özür dileyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Tiago Djalo'nunkulübede olduğunu unuttum, ondanözür dilerim. Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam. Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi" dedi.
Tüm gençlerin ağabeyi Gomis!
HAZIRLIK maçında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da gençler sınıfı geçti. Stoperde Metehan Baltacı, orta sahada Baran Aksaka başarılı performans gösterdi. Oyuna ikinci yarıda giren Beknaz da penaltı kazandırdı. Altyapı ürünü bu isimleri soyunmaodasında ilk kutlayan isim, takımınen tecrübelisi Gomis oldu. 37 yaşındaki forvet, antrenmanlarda da genç oyuncularla yakından ilgileniyor.