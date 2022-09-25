Özür dilerim seni unuttum!

Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta Portekiz, Çekya'yı 4-0'la geçerken teknik direktör Fernando Santos maça damga vurdu. 84. dakikadaoyundan alan Santos, yerine isesoktu ve orta sahadanstopere çekti. Deneyimli teknik adamın bu hamlesine kimse anlam veremedi çünkü kulübede stoper Tiago Djalo yanında oturuyordu. Maç sonunda ise bu değişikliği neden yaptığı sorulunca Santos, tarihi bir itirafa imza atıp oyuncusunu unuttuğunu söyledi. 22 yaşındaki Djalo'dan özür dileyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam. Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi" dedi.HAZIRLIK maçında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da gençler sınıfı geçti. Stoperde Metehan Baltacı, orta sahada Baran Aksaka başarılı performans gösterdi. Oyuna ikinci yarıda giren Beknaz da penaltı kazandırdı.37 yaşındaki forvet, antrenmanlarda da genç oyuncularla yakından ilgileniyor.