Pahalı aşk Camavinga!

Yabancı kuralı nedeniyle transferde acele etmeyen Galatasaray, yeni sezonda hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor. Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi. İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak. Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi. Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor. Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

LEROY SANE'YE TAM NOT

Almanya'nın ABD'yi 2-1 yendiği hazırlık maçına Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane damgasını vurdu. Galibiyet golünü atan Sane'ye, hocası Julian Nagelsmann'dan "İyi bir maç çıkarıp önemli bir gol attı. Mükemmel bir futbolcunun sahip olması gereken her şeye sahip; sadece kendisini serbest bırakmalı" sözleriyle övgü geldi.



SARA'YA BİR TALİP DAHA

Galatasaray'da çok başarılı bir sezon geçiren Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Uzun süredir Premier Lig ekibi Aston Villa'nın peşinde olduğu Brezilyalı yıldızı, Napoli de transfer listesine dahil etti. İtalyan kulübünün kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya Galatasaray, 35-40 milyon Euro değer biçiyor. Brezilyalı orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa ve Napoli'nin olası tekliflerine olumlu yaklaşıyor.