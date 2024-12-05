Parada da lider!

Son iki yılı üst üste şampiyon tamamlayan, yeni sezonda da hem ligde hem Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray, bu başarısının maddi karşılığını büyük ölçüde alıyor.Mağazacılıkta 100 milyon Euro ciroyla rekora koşan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Nike marka 700 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Yeni forma tedarikçisi Puma ile mağazalara sürülen formaların satışı 5 ayda 420 bini buldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu açıklamıştı.