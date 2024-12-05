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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Parada da lider!

Sponsorluk gelirleri 80 milyon Euro’ya ulaşan G.Saray mağazacılıkta da 100 milyon Euro ciroyla rekora koşuyor. Cimbom’da forma satışları ise 420 bini buldu

Parada da lider!
Son iki yılı üst üste şampiyon tamamlayan, yeni sezonda da hem ligde hem Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray, bu başarısının maddi karşılığını büyük ölçüde alıyor. Kale Seyahat ile Futbol A Takımı'nın ulaşımı için anlaşan sarı-kırmızılı kulübün bu sezon sponsorlardan elde ettiği gelir 80 milyon Euro seviyesine ulaştı. Mağazacılıkta 100 milyon Euro ciroyla rekora koşan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Nike marka 700 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Yeni forma tedarikçisi Puma ile mağazalara sürülen formaların satışı 5 ayda 420 bini buldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu açıklamıştı.

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Parada da lider!
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