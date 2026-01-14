Paraya bakmadan yıldız getireceğiz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferde taraftarı mutlu edecek isimleri kadroya katacaklarını söyledi: "Zemin çok kötüydü, buralarda oynamak iki takım için de çok zor.Kazanmak güzeldir. Belli bir süre top girmedi bir türlü. Sona doğru goller geldi, yolumuza devam ediyoruz. Transfer için başkanımızın açıklaması var. Tabii ki yapacağız, çalışmalar sürüyor. Kadroya iyi oyuncular almamız gerekiyor. Elit oyunculara gidiyoruz ve yavaş, süre alan görüşmeler var. Sezon başında yaptık, yine yapacağız.