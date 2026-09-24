Pozisyonu çok atanı yok!

Lider Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Ligin ilk 6 haftalık sürecinde 3. bölgede problem yaşayan sarı-kırmızılı takımın sadece Osimhen yüzünü güldürürken Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao gibi yıldızlar henüz gol atamadı. Atak geliştirmede sorunu olmayan Galatasaray'ın asıl problemini istatistikler ortaya koyuyor. İşte detaylar:

Aslan, son 3 sezonun en yüksek isabetli şut ortalamasına (7.67) sahip oldu ancak en düşük gol ortalamasını üretti. G.Saray, 6 haftada 2.15'lik değer tuttururken 2025-26'da 2.45, 2024-25'te 2.28 gol beklentisiyle önceki iki döneminin gerisinde kaldı. Cimbom, oyunun kontrolünü de kaybetmiş durumda. Geçen sezon %63,3 olan topa sahiplik değeri, yeni dönemde yüzde 58.3'e geriledi. Bununla beraber kalede görülen gol beklentisi (xGA) de 0.66'dan 1.00'e yükseldi.





MBAPPE GİBİ AMA KORKAK!

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı. 43 yaşındaki efsane, "Hangi Alman milli futbolcunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdin?" sorusuna "Leroy Sane!" dedi. Van der Vaart ayrıca şunları söyledi: "Yardımcı antrenör olarak, onu her gün uyarırdım. Onda Mbappe'nin kalitesi var ama ortaya çıkaramıyor ve bu bazen beni neredeyse kızdırıyor. Korkak gibi oynuyor ama çok büyük potansiyeli var." G.Saray kariyerinde 50 maça çıkan Leroy Sane, 7 gol-9 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör