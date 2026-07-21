Pulisic bombası

G.Saray, transferde büyük oynuyor. Ugochukwu hamlesinin ardından gözler diğer mevkilere yapılacak takviyelere çevrildi. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Milan'ın ABD'li hücumcusu Christian Pulisic'i listesine aldı. Aslan'ın 27 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştırdığı kaydedilirken 1 yıl daha sözleşmesi olan Pulisic'i, Milan ise bırakmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, hem sağ hem sol kanat ve on numara bölgesinde de oynayabilen tecrübeli ismi joker olarak kullanıp takımı rahatlatmak istiyor. Yıldız oyuncu geçen sezon 34 maçta 10 gol, 4 asist kaydetti.