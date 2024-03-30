Rafa Silva’da dev rakip!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un da manşetten duyurduğu Rafa Silva-Galatasaray temasını Okan Buruk da doğruladı. Tecrübeli hoca, transferi sorulan Portekizli oyuncu içinyorumunu yaptı. Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı vePortekiz'de 18 gol-14 asistle oynayan Rafa Silva, Benfica ile sözleşmesini uzatmadı.Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi kozuyla Rafa Silva'yı ikna etmeye çalışacak.