Rafael Leao kaçtı

Transfer döneminin ilk günlerinden itibaren Rafael Leao için büyük çaba sarfeden G.Saray yönetimi, kritik virajda. Portekizli oyuncunun Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Aslan'ın en büyük rakibi Premier Lig! 27 yaşındaki sol kanat için sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübü ile 45 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak yıldız oyuncununmenajeri Mendes, bir yandan da İngilizekibi Aston Villa ile temasta, İtalyan basınına göre G.Saray, oyuncuya yıllık 12 milyonEuro teklif ederken, A.Villa'nın önerisi8 milyon Euro… Leao'nun Premier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle menajeri, İngiliz takımından daha yüksek bedel almak için çalışıyor. Bu arada Portekiz'inRecord Gazetesi yıldız futbolcunun AstonVilla'yı tercih ettiğini yazdı.

SARR'DAN VAZGEÇTİ

Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Pape Matar Sarr'dan vazgeçti. 23 yaşındaki Senegalli oyuncuyla prensipte anlaşan Cimbom, İngiliz ekibi Tottenham'ın 25 milyon Euro bonserviste ısrarı sonrasında frene basmak zorunda kaldı. Sarıkırmızılılar satın alma opsiyonlu 18 milyon Euro'luk kiralama teklifi iletmişti. Genç futbolcu ile Monaco'nun da ilgilendiği öğrenildi.

NELSSON PAZARLIĞI

Kadroda düşünülmeyen ve iyi bir teklif getiremeyen Nelsson için Aslan son günü bekliyor. İstenen transferlerin yapılamaması halinde kontenjanda tutulma ihtimali de olan Danimarkalı oyuncu, en kötü ihtimalde bu sezonki alacağı ödenerek serbest bırakılacak. Ancak oyuncudan da Avrupa'da transfer dönemi bitmeden serbest bırakmak için indirim yapması isteniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör