RAMS Park’ta görev Kovacs’ın

Giriş Tarihi: 20.01.2026

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Yarın 20.45'teki karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

KOVACS'IN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
Çekya 1-2 Türkiye
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor

