RAMS Park’ta görev Kovacs’ın

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Yarın 20.45'teki karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

KOVACS'IN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI



Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

Çekya 1-2 Türkiye

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor