Rekorlarla yola devam

102 puanlı şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisiyle geçen sezon rekor kıranSarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üst üste 16 deplasman maçını kazandı.Galatasaray ilk 16 maç performansı dikkate alındığındalig tarihinin en iyi başlangıcını yaptı.Okan Buruk, 90 maçta 75. galibiyetini Kayseri'de gördü ve bu sayıya en erken ulaşan teknik adam oldu.Yunus Akgün,Süper Lig'de 8, Avrupa'da 1 olmak üzere 9 kez ağları sarsan