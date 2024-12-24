Rekorlarla yola devam

102 puanlı şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisiyle geçen sezon rekor kıran Galatasaray, bu sezon kaldığı yerden devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üst üste 16 deplasman maçını kazandı.
Galatasaray ilk 16 maç performansı dikkate alındığında 14 galibiyet-2 beraberlikle
lig tarihinin en iyi başlangıcını yaptı.
Okan Buruk, 90 maçta 75. galibiyetini Kayseri'de gördü ve bu sayıya en erken ulaşan teknik adam oldu.
Yunus Akgün, sezonun yarısına gelmeden tüm kulvarlarda toplam 10 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.
Süper Lig'de 8, Avrupa'da 1 olmak üzere 9 kez ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.