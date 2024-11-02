Rekortmen aslanlar

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 102 puanlı şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırmıştı. Muslera ve İcardi de hocalarının izinden gitmeye hazırlanıyor.428 maçla Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Uruguaylı eldiven, kaleyi koruduğu 413 karşılaşmayla ikinci sırada.Gheorghe Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede Arjantinli yıldız, 61 golle ikinci sırada bulunuyor.