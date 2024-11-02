Rekortmen aslanlar

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 102 puanlı şampiyonluk ve 17 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırmıştı. Muslera ve İcardi de hocalarının izinden gitmeye hazırlanıyor. Muslera, 16 Süper Lig maçında daha görev alması halinde Galatasaray'ın ligde en fazla forma giyen futbolcusu olacak.
428 maçla Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Uruguaylı eldiven, kaleyi koruduğu 413 karşılaşmayla ikinci sırada. İcardi de 12 kez daha ağları sarsması halinde sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.
Gheorghe Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede Arjantinli yıldız, 61 golle ikinci sırada bulunuyor.