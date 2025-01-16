Rotası Florya!

Stoper transferinde PSG'den Milan Skriniar'ı ikna edemeyen ve Slovak yıldız için beklemeye geçen Galatasaray, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bir süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos için İngiliz kulübüyle temasa geçti.
Takımında düzenli olarak forma giyemeyen 31 yaşındaki savunmacının gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen Diego Carlos'u, Okan Buruk'un da istediği bildirildi. Haziran 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Carlos'un piyasa değeri 11 milyon Euro civarında.