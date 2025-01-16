Rotası Florya!

Stoper transferinde PSG'den Milan Skriniar'ı ikna edemeyen ve Slovak yıldız için beklemeye geçen Galatasaray, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar,Takımında düzenli olarak forma giyemeyen 31 yaşındaki savunmacının gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen Diego Carlos'u, Okan Buruk'un da istediği bildirildi.