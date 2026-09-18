Sağlam plan!

Ligde 5. haftaya 13 puanla zirvede giren Galatasaray, yarın Trabzonspor deplasmanındaki kritik viraj için kadrosunu netleştirdi ancak belirsiz alanlar için farklı alternatifler var. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de oynatacağı 10 futbolcuyu belirlerken bir mevkide kararsızlık yaşıyor. Sarıkırmızılıların kalesinde Uğurcan, savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs olacak. Orta alanda Torreira ile Sara'nın yeri garanti. Solda yeni transfer Leao ve ileri uçta Osimhen'in yokluğunda yine Deniz Gül forma giyecek. Sağ kanat için 3 aday var: Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Yunus Akgün… Sağda Yunus oynarsa Batrakov 10 numarada olacak. Teknik heyet, Barış ya da Sane'den biriyle başlarsa Yunus bu sefer, forvet arkasında görev alacak. Buruk, formsuz olan Barış ve Sane yerine sağ kanadı Yunus'a emanet etmeye sıcak bakıyor.

ÖZBEK'TEN BARÇA ÇAĞRISI

G.Saray, Süper Lig'de kritik Trabzonspor maçı için geri sayıma başlarken bir yandan da akıllarda milli ara sonrasındaki Barcelona mücadelesi de var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanından yenilgi ile dönen sarı-kırmızılılar, kendi sahasında oynayacağı ikinci maçında galibiyet hasretini dindirmek isterken başkan Dursun Özbek'ten bu maç için çağrı geldi. 13 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Kritik maçta taraftar desteğine çok ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, "Barcelona maçına hazırlanıyoruz. Gayet güzel bir karşılaşma olacak. Tüm taraftarlarımızı da o mücadeleyi seyretmeleri ve destek olmaları için stadımıza bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ ZEMİN: 700 BİN EURO

GALATASARAY, milli arayı fırsat bilerek harekete geçti. Futbolcuların saha zemininde sakatlık problemi yaşamaması için yönetim, RAMS Park'taki Kocaelispor maçının ardından sahanın tamamını kaplayan çimleri söktürmüştü. 700 bin Euro'ya (yaklaşık 40 milyon TL) mâl olacak yeni görüntünün, 9 Ekim'de ligde oynanacak Kasımpaşa sınavına ya da 4 gün sonraki Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör