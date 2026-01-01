Şampiyonlar Ligi rotayı belirleyecek

Kadrosuna 3-4 takviye düşünen Galatasaray, önce 21 Ocak'taki Atletico Madrid, sonra 28 Ocak'taki Manchester City maçının sonucunu bekleyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyona göre ara transfer bütçesi netleşecek.Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika masadaki en maliyetli isimler. Manchester United'dan Ugarte ise kiralama formülüyle gündemde.2004 doğumlu Umut Tohumcu da bir başka genç yıldız adayı. 5 milyon Euro'luk teklif gelirse Ahmed Kutucu satılacak, Yusuf Demir'in ise sözleşmesi feshedilecek.