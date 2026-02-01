Sane 1.5 ay yok!

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Leroy Sane şoku yaşanıyor. Manchester City deplasmanında sağ ayak bileğine darbe alan 30 yaşındaki futbolcunun dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Alman yıldızın tahmini sahalara dönüş süresi 4-6 hafta olarak öngörülüyor. Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmalarına yetişemeyecek. Ancak Sara'da uygulanan bağ tedavisi yöntemiyle, Sane'nin daha erken sahalara dönmesi hedefleniyor. Sane daha önce geçirdiği sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle kariyerinde toplam 115 maçta takımlarını yalnız bırakmıştı.

G.SARAY'IN SAKATLIK RAPORU

Singo:Arka adale ve tendon (3 ay-17 maç) Kaan Ayhan: Kas zorlanması (40 gün-8 maç) Lemina: Arka adale 2 kez (1 ay-5 maç) Osimhen: Uyluk ve ayak bileği (1 ay-5 maç) İlkay: Arka adale (1 ay-5 maç) Jakobs: Arka adale ve alt baldır (20 gün-4 maç) Yunus: Kasık fıtığı (20 gün-4 maç) Uğurcan: Arka adale (20 gün-4 maç)