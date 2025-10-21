Sane’den mesaj

Başakşehir maçındaki performansı ile Bodo/Glimt mücadelesi için ilk 11'de yerini rezerve eden Leroy Sane, Almanya'da da gündem. Yıldız oyuncunun, milli takımının teknik patronu Nagelsmann'a sahada mesaj verdiğinin haberlerde altı çizildi.

HENÜZ FUTBOLCULUKTAN BIKMADIM

Son haftaların etkili ismi İlkay Gündoğan, Alman Kicker'e açıklamalarda bulundu. Kariyerine daha sonra teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, futbolu kısa vadede bırakmayacağının da mesajını verdi: "Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna göre daha uzun süre kalırım. Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum."