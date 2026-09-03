Sane’nin morali bozuk

G.Saray'ın
Alman yıldızı Leroy Sane'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiği ortaya çıktı. Süper Lig'deki ilk karşılaşma olan Çorum FK maçına ilk 11'de başlayan ancak performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, sonraki iki müsabakada kulübede başlarken 66 ve 74. dakikalarda oyuna alındı. Sane'nin, bu duruma sinirlenerek "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim"
şeklinde düşündüğü ve bu durumu bazı yöneticilerle paylaştığı öğrenildi. Ardından yapılan görüşmeler sonrası yıldız futbolcunun sakinleştirildiği ifade edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör