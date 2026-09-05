SARAyın gecesi

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle Sporting maçı öncesi moral buldu

GÜCÜMÜZÜ HATIRLADIK!

Attığı golle Galatasaray'a hayat öpücüğü veren Gabriel Sara, çok zor bir maçı galibiyetle tamamladıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim" dedi. Sara golü hakkında ise, "Çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum" diye konuştu.

'AVRUPA'DA DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ'

1 GOL, 1 asistle gecenin parlayan yıldızlarından olan Aslan'ın 'Atom Karıncası' Lucas Torreira, rotayı artık Avrupa'ya çevireceklerini söyledi. Uruguaylı orta saha, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



SENDEN BİR TANE DAHA YOK!

SAKATLIK öncesi yine sahada alev alan Osimhen, ilk yarıda nefis bir şut attı. Üst direğe çarpan top, çizginin bir karış içine düşüp yükseklik kazandı ve kaleci Deniz Dilmen'de kaldı. Galatasaraylı futbolcular 'gol' diye itiraz etse de maçın hakemi Kadir Sağlam golü vermedi ancak sonrasında VAR uyarısıyla santrayı gösterdi. 4 maçta 6 gol, 2 asiste ulaşan Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de üst üste 16 maçta da skor katkısı yaparak ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

EYVAH! SAKATLANDI

Galatasaray'ın 'Maskeli Kahramanı' Victor Osimhen'de korkulan senaryo dün gerçekleşti. 17. dakikada ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, 31. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kasığından problem yaşayan ve 33'te yerini Barış Alper'e bırakan başarılı santrfor, yayıncı kuruluşun muhabirine sakatlığının ciddi olup olmadığını bilmediğini söylerken durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netleşeceği kaydedildi.



NURİ ŞAHİN'E KIRMIZI KART

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü. Şahin, karşılaşmanın sona ermesiyle doğrudan hakem Kadir Sağlam'ın yanına gitti. Sağlam, öfkeli bir şekilde itirazlarda bulunan Şahin'i kırmızı kartla cezalandırdı.

'TALİSCA'YI BİLE YOLLADILAR'

OKAN Buruk, yabancı kuralını da şu sözlerle eleştirdi: "Hem G.Saray hem de F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi arenasına bence çok daha iyi kadrolarla girebilirdi. F.Bahçe, Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. Bu kuralın neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp, 'Bu yüzden yaptık' dese."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör