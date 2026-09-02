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Giriş Tarihi: 2.09.2026

Savunmaya dev takviye: El Chadaille Bitshiabu

Aslan, 21 yaşındaki 1.96’lık Fransız stoper için Leipzig ile el sıkıştı, 1 yıllığına kiraladı

Savunmaya dev takviye: El Chadaille Bitshiabu
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Savunmada kulübeyi güçlendirmek isteyen Aslan, transferin bitimine az süre kala Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. D.Kongo asıllı Fransız oyuncu ile anlaşan G.Saray, ardından da Alman ekibiyle masaya oturdu. 1 yıl kiralama karşılığında anlaşmaya varılan oyuncu İstanbul'a davet edildi. PSG altyapısından yetişen ve 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan oyuncu 196 cm. boya sahip. Fransa'nın genç yaş milli takımlarında da oynayan 21 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Savunmaya dev takviye: El Chadaille Bitshiabu
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