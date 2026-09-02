Savunmaya dev takviye: El Chadaille Bitshiabu

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Savunmada kulübeyi güçlendirmek isteyen Aslan, transferin bitimine az süre kala Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. D.Kongo asıllı Fransız oyuncu ile anlaşan G.Saray, ardından da Alman ekibiyle masaya oturdu. 1 yıl kiralama karşılığında anlaşmaya varılan oyuncu İstanbul'a davet edildi. PSG altyapısından yetişen ve 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan oyuncu 196 cm. boya sahip.