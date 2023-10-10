Sen başkasın!

Arjantinli yıldız, G.Saray kulübünün en önemli figürlerinden biri olmaya doğru gidiyor. Gol rekorlarını altüst eden Mauro İcardi, kulüp tarihine geçmek için geri sayımda
Geçen sezon kaldırılan şampiyonluk kupasının ardından bu sezon da gollerine ara vermeden devam eden Mauro İcardi, Şampiyonlar Ligi'nde de etkisini gösteriyor. Gittiğiher yerde 7'den 70'eherkesin ilgisiylekarşılaşanArjantinli yıldız,maç seremonilerinedeistekleri kırmayıpbirden çok çocukla çıkıyor. G.Saray taraftarının sık sık hediye yağmuruna tuttuğu oyuncunun performansı da son dönemde Süper Lig'de rakipsiz bir konumda olduğunun göstergesi. İşte detaylar:
23 TAKIMIN 16'SINI AVLADI
SÜPER Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı üst üste 12 maçta gol atmayı başardı. SÜPER Lig tarihinde 30gole 32 maçla en hızlı ulaşan oyuncu oldu. GALATASARAY'DA uzun süre oynamış Hagi,Baros, Gomis, Sneijder veNonda'dan sonra en fazla gol atan 6. yabancı oyuncu ünvanına bir yılda 35 golle kavuştu. SARI-KIRMIZILI formayla 23 farklı takıma rakip olan Tangocu, 16'sına gol atmasını bildi. İCARDİ henüz gol atamadığı Kopenhag,Konyaspor, Karagümrük,Kasımpaşa, Hatayspor ve AdanaDemirspor'a sezon içinde yine rakip olacak. İCARDİ, 90 dakika sahada kaldığı sadece 5 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı. Milli takıma alın' ARJANTİNmedyası, Mauroİcardi'nin yeniden millitakıma dönmesi için çağrıyapıyor. Teknik direktör LionelScaloni'nin, formda olan İcardi'dende yararlanması gerektiğinin altıçizilen haberlerde, Messi'nin istememesinedeniyle takıma alınmadığıiddia edilen oyuncunun eskigünlere kıyasla çok dahaolgun olduğuna değinildi.