Sen başkasın!

Geçen sezon kaldırılan şampiyonluk kupasının ardından bu sezon da gollerine ara vermeden devam eden Mauro İcardi, Şampiyonlar Ligi'nde de etkisini gösteriyor.G.Saray taraftarının sık sık hediye yağmuruna tuttuğu oyuncunun performansı da son dönemde Süper Lig'de rakipsiz bir konumda olduğunun göstergesi. İşte detaylar:Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığıgol atmayı başardı.Lig tarihindeen hızlı ulaşan oyuncu oldu.uzun süre oynamışen fazla gol atan 6. yabancı oyuncu ünvanına bir yılda 35 golle kavuştu.formayla 23 farklı takıma rakip olan Tangocu,henüz gol atamadığısezon içinde yine rakip olacak.90 dakika sahada kaldığı sadece 5 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı.medyası, Mauroİcardi'nin yeniden millitakıma dönmesi için çağrıyapıyor. Teknik direktör LionelScaloni'nin, formda olan İcardi'dende yararlanması gerektiğinin altıçizilen haberlerde, Messi'nin istememesinedeniyle takıma alınmadığıiddia edilen oyuncunun eskigünlere kıyasla çok dahaolgun olduğuna değinildi.