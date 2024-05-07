Senden iyisi yok

Sivasspor'u sahasında 6-1'lik skorla devirip futboluyla gözlerin pasını silen Galatasaray'da futbolcular rekorları da paramparça ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, kariyerlerinin en iyi dönemlerini geçirirken kırılmadık da rekor bırakmıyor:modunu açan İcardi, en çok gol attığı ve skora katkı yaptığı sezonu yaşıyor. Galatasaray'da bu sezon ağları 30 kez sarsan Arjantinli, 2017-18'de İnter'deki dönemini (29) geçerek kariyer rekoru kırdı. Toplamda 41 gollüklig kariyerinde en çok asiste G.Saray'da ulaştı.Alper Yılmaz, bu sezon oynadığı 5 farklı kulvarda da skoru değiştirdi. 52 maça çıkan Aslan'ın jokeri,sahada Kerem Demirbay,Bundan önce Hoffenheim'da bir sezonda 6 gol atmıştı.Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda en çok gol kaydettiği (15) sezona imza attı. Önceki 3 yılda; sırasıyla 10, 13 ve 6 kez fileleri bulan milli oyuncunun bu sezon 8 de asisti var.yanında skorer özelliğiyle fark yaratanTüm kulvarlarda fileleri en az 1 kez buldu.Başkan Dursun Özbek,gerçekleşecek görüşmelerde bizzat rol alacakSözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, görüşme masasına oturuyor. Belçikalı oyuncu için eski kulübü Napoli de zaman zaman nabız yoklasa da en ciddi durumdaki teklif G.Saray'dan geldi.Yıldız futbolcu ile bizzat başkan Dursun Özbek'in görüşeceği öğrenildi.GALATASARAY, yenilemeye sunduğu kombinelerde rekor ilgiyle karşılaştı. Şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi. Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen sarı-kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.