Senden iyisi yok

Sivasspor'u sahasında 6-1'lik skorla devirip futboluyla gözlerin pasını silen Galatasaray'da futbolcular rekorları da paramparça ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, kariyerlerinin en iyi dönemlerini geçirirken kırılmadık da rekor bırakmıyor:
ŞAMPİYONLUK
modunu açan İcardi, en çok gol attığı ve skora katkı yaptığı sezonu yaşıyor. Galatasaray'da bu sezon ağları 30 kez sarsan Arjantinli, 2017-18'de İnter'deki dönemini (29) geçerek kariyer rekoru kırdı. Toplamda 41 gollük (30 gol-11 asist) form grafiğiyle 7 yıl önceki (34) performansını tarihe gömdü.
MERTENS,
lig kariyerinde en çok asiste G.Saray'da ulaştı. Arkadaşlarının 14 kez ağları bulmasını sağlarken 2018-19'da Napoli'deki asistini (13) geçti.
BARIŞ
Alper Yılmaz, bu sezon oynadığı 5 farklı kulvarda da skoru değiştirdi. 52 maça çıkan Aslan'ın jokeri, 6 gol-10 asistle kariyer patlamasını yaparken Keçiörengücü'ndeki 12 gollük (8 gol-4 asist) performansını aştı.
KEREM HERKESE 'DAYI'LANDI
ORTA
sahada Kerem Demirbay, 1. lig kategorisinde oynadığı takımlarda en fazla golü G.Saray'da (7) ağlara yollayarak rekor kırdı.
Bundan önce Hoffenheim'da bir sezonda 6 gol atmıştı.
KEREM
Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda en çok gol kaydettiği (15) sezona imza attı. Önceki 3 yılda; sırasıyla 10, 13 ve 6 kez fileleri bulan milli oyuncunun bu sezon 8 de asisti var.
SAVUNMASININ
yanında skorer özelliğiyle fark yaratan Abdülkerim Bardakcı, attığı 7 golle 12 yıllık profesyonel hayatının ağları en fazla sarstığı dönemini geçiriyor.
Tüm kulvarlarda fileleri en az 1 kez buldu.
MERTENS 1 YILLIK İMZA ATACAK
Başkan Dursun Özbek, 37 yaşındaki yıldızla
gerçekleşecek görüşmelerde bizzat rol alacak
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, görüşme masasına oturuyor. Belçikalı oyuncu için eski kulübü Napoli de zaman zaman nabız yoklasa da en ciddi durumdaki teklif G.Saray'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, 37 yaşındaki hücumcunun 4 milyon Euro'luk yıllık kazancının çok daha altında bir teklif ile 1 yıl daha kontrat uzatmak istiyor.
Yıldız futbolcu ile bizzat başkan Dursun Özbek'in görüşeceği öğrenildi.
KOMBİNELER TÜKENDİ! HEDEF 2.5 MİLYAR TL
GALATASARAY, yenilemeye sunduğu kombinelerde rekor ilgiyle karşılaştı. Şu ana kadar 33 bin kart sahibi, kombinesini yeniledi. Loca ve VIP koltukla birlikte 40 bin barajını geçen sarı-kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor. Galatasaray'da 2024- 25 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.