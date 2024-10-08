Senegal’den Jakobs çıkışı

SOL bekteki sorunu çözen İsmail Jakobs, dizindeki ağrılara rağmen oynamaya devam ediyor. Milli arada Senegal kampına katılması için çağrı alan oyuncuyu G.Saray'ın göndermek istemediği iddia edildi. Ameliyat olacağı yönündeki haberleri yalanlayan sol bek için Senegal Milli Takımı yetkilileri ise G.Saray'a tepki gösterdi.