Senegal’den Jakobs çıkışı

SOL bekteki sorunu çözen İsmail Jakobs, dizindeki ağrılara rağmen oynamaya devam ediyor. Milli arada Senegal kampına katılması için çağrı alan oyuncuyu G.Saray'ın göndermek istemediği iddia edildi. Ameliyat olacağı yönündeki haberleri yalanlayan sol bek için Senegal Milli Takımı yetkilileri ise G.Saray'a tepki gösterdi. 25 yaşındaki oyuncunun sakat sakat Alanya maçında oynatıldığının altı çizilen açıklamada, futbolcunun bu şartlara rağmen kadroya alındığı ancak sağlık durumu nedeniyle ardından kadrodan çıkarıldığı vurgulandı.