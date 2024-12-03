Sistem gol yiyor!

Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybeden Galatasaray, 3'lü savunmada rakibine verdiği açıkların cezasını çekti.Aslan, bu formasyonda hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de kaybetmeden 4 galibiyet- 2 beraberlik almış olmasına rağmen bir de madalyonun öteki yüzü var.Galatasaray, bu dizilişle Avrupa'da çıktığı Elfsborg (4-3), Tottenham (3- 2), AZ Alkmaar (1-1), ligde Samsunspor (3-2) ve Eyüpspor (2-2) karşısında arıza yaşadı, sadece Bodrum FK (0- 1) karşılaşmasını gol yemeden atlattı.Kalesini tam 10 defa düşürürken ağlarında maç başı 1.6 gol gördü. Aslan, 4'lü sistemle mücadele ettiği 12 müsabakada ise 12 gol yerken maç başına 1 ortalamayla oynadı.