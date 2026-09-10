Skoru hakem belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Erken gol bulduk. Çok rahat bir ilk yarı oynadık. Rakip kalemize hiç gelemedi. Her şey iyi giderken çok kolay bir gol yedik. Bu seviyede böyle penaltı verilmesi… Türk hakemlerden şikâyet ediyoruz ya bu Norveçliyi görünce… Vermediği kırmızı kart ve olmayan penaltı skoru belirledi. Yediğimiz penaltı golü bizi mental açıdan çok düşürdü. Bu kırılganlığı yaşamamamız gerekiyor. Her şey aleyhimize çalıştı. İlk maçımızdı, ayağa kalkacağız. Kaybetmek üzmüyor ama buradan çok rahat kazanarak çıkabilirdik, güle oynaya galip gelebilirdik. Bizi üzen şey bu. Şampiyonlar Ligi'nde fırsatlar kolay gelmiyor. Kazanabileceğimiz bir maçtan yenilgiyle ayrıldık."





İKİ STOPER YEDEK JAKOBS TANDEMDE!

Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda hücum hattında Barış Alper'e görev verdi. Savunmada ise dikkat çeken bir tercihte bulundu. Deneyimli hoca, elindeki iki stopere rağmen, tandemin solunda farklı bir oyuncuya şans tanıdı. Abdülkerim ve dün ilk kez kadroya giren Bitshiabu'yu yedek soyunduran Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Jakobs'u oynattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör