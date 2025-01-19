Skriniar için gaza bastı!

BU sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve üst düzeyde bir stoper almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dün sıcak gelişmeler yaşandı. Sarıkırmızılılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu PSG'li Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti. Cimbom'un, Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Paris kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Yapılan pazarlıklarda 29 yaşındaki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu da olabileceği belirtildi. Deneyimli stoper, dün PSG'nin Lens ile oynadığı lig maçında kadroya alınmadı.