Son 10 maçta aslan üstün

G.Saray'ın son dönemde Trabzonspor'a karşı şansı tutuyor. İki ekip arasında lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kapsayan son 10 randevuda sarıkırmızılı ekip, rakibine karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, tek yenilgisini geçen sezonun 28'inci haftasında ligde 2-1'lik skorla yaşadı. Galatasaray, Karadeniz temsilcisinin filelerini 23 kez sarsmayı başarırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

4 İSİM KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

SARI-KIRMIZILILARDA 4 önemli oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Durumları merak edilen ve tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan, Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosunda yer almadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör