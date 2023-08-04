Son aday Fofana

Demirbay transferi ile yetinmeyen Galatasaray, orta sahasına üst düzey bir yabancı takviye yapmaya kararlı. Fred'den gelen olumsuz cevap üzerine Ndombele için temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kulübün listesine aldığı son isim Monaco'dan Youssouf Fofana oldu. Monaco ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Fofana için ısrarcı.Fransa A Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Fofana, orta sahada Torreira'nın partneri olarak düşünülüyor.