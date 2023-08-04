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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Son aday Fofana

Son aday Fofana
Kerem Demirbay transferi ile yetinmeyen Galatasaray, orta sahasına üst düzey bir yabancı takviye yapmaya kararlı. Fred'den gelen olumsuz cevap üzerine Ndombele için temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kulübün listesine aldığı son isim Monaco'dan Youssouf Fofana oldu. Monaco ile görüşmelere başlayan Galatasaray, Fofana için ısrarcı. 24 yaşındaki oyuncu, kulübüyle bir yıl kalan sözleşmesini uzatmadı. Fransa A Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Fofana, orta sahada Torreira'nın partneri olarak düşünülüyor.

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Son aday Fofana
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