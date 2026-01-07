Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Son aday Pape Gueye
Giriş Tarihi: 7.01.2026

Son aday Pape Gueye

Orta sahaya takviye için kolları sıvayan Galatasaray, Senegalli oyuncuyu gözüne kestirdi. Cimbom satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak

MEHMET ÖZCAN
Ara transferde önceliği defansif orta saha pozisyonuna veren Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı. Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine Villarreal'in 6 numarası Pape Gueye'yi ekledi.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Solak ve 1.89 boyundaki Gueye, uzun süredir Galatasaray'ın takibinde ve scout ekibi tarafından çok beğeniliyor. Torreira'ya üst düzey alternatif arayan sarı- kırmızılılar, Villarreal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinde bu sezon 21 maça çıkan, 2 gol-1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Gueye, ülkesi Senegal için Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. Futbol altyapısını Fransa'da alan Pape Gueye'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

GUEYE KİMDİR?

Yaş: 26
Boy: 1.89
Doğum yeri: Montreuil-Fransa
Uyruk: Senegal-Fransa
Mevki: Orta saha
Ayak: Sol
Sözleşme: 30 Haziran 2028
Piyasa değeri: 20 milyon Euro


GUEYE'NİN KARİYERİ

KULÜP.......... MAÇ...... GOL..... ASİST
Marsilya....... 115......... 5........... 3
Villarreal...... 57........... 7........... 1
Le Havre....... 42........... -........... 2
Sevilla........... 16........... 1........... 3

