Son aday Pape Gueye

Ara transferde önceliği defansif orta saha pozisyonuna veren Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı. Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine Villarreal'in 6 numarası Pape Gueye'yi ekledi.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Solak ve 1.89 boyundaki Gueye, uzun süredir Galatasaray'ın takibinde ve scout ekibi tarafından çok beğeniliyor. Torreira'ya üst düzey alternatif arayan sarı- kırmızılılar, Villarreal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinde bu sezon 21 maça çıkan, 2 gol-1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Gueye, ülkesi Senegal için Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. Futbol altyapısını Fransa'da alan Pape Gueye'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

GUEYE KİMDİR?

Yaş: 26

Boy: 1.89

Doğum yeri: Montreuil-Fransa

Uyruk: Senegal-Fransa

Mevki: Orta saha

Ayak: Sol

Sözleşme: 30 Haziran 2028

Piyasa değeri: 20 milyon Euro



GUEYE'NİN KARİYERİ

KULÜP.......... MAÇ...... GOL..... ASİST

Marsilya....... 115......... 5........... 3

Villarreal...... 57........... 7........... 1

Le Havre....... 42........... -........... 2

Sevilla........... 16........... 1........... 3