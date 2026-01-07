Son aday Pape Gueye

Ara transferde önceliği defansif orta saha pozisyonuna veren Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı. Manchester United'dan Ugarte ve Club Brugge'den Onyedika ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, listesine Villarreal'in 6 numarası Pape Gueye'yi ekledi.
2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Solak ve 1.89 boyundaki Gueye, uzun süredir Galatasaray'ın takibinde ve scout ekibi tarafından çok beğeniliyor. Torreira'ya üst düzey alternatif arayan sarı- kırmızılılar, Villarreal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinde bu sezon 21 maça çıkan, 2 gol-1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Gueye, ülkesi Senegal için Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. Futbol altyapısını Fransa'da alan Pape Gueye'ye 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.
GUEYE KİMDİR?
Yaş: 26
Boy: 1.89
Doğum yeri: Montreuil-Fransa
Uyruk: Senegal-Fransa
Mevki: Orta saha
Ayak: Sol
Sözleşme: 30 Haziran 2028
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
GUEYE'NİN KARİYERİ
KULÜP.......... MAÇ...... GOL..... ASİST
Marsilya....... 115......... 5........... 3
Villarreal...... 57........... 7........... 1
Le Havre....... 42........... -........... 2
Sevilla........... 16........... 1........... 3