Son seçenek Lang

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Giriş Tarihi: 20.08.2026

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Rafael Leao’nun bonservisinde Milan indirim yapmazsa Aslan, eski kiralık yıldızını bitirecek

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Geçen sezonun ortasında kiralık gelen Noa Lang, 5-2'lik Juventus zaferi ve şampiyonluğun geldiği Antalyaspor maçına damgasını vurmuştu. 30 milyon Euro satın alma maddesi kullanılmayan Hollandalı oyuncu, Napoli'ye geri döndü. Ajax'tan teklif alan tecrübelisol açık, G.Saray'ı bekliyor.Milan'dan Rafael Leao ile ilgilenensarı-kırmızılılar, Lang'ı sonseçenek görüyor. İtalyan kulübü, oyuncusuna 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmez ve Barış Alper satılmazsa Lang transferi gerçekleşecek. 2-2 biten Çorum FK maçında kulübeden bu profilde bir oyuncu eksikliği arayan teknik direktör Okan Buruk, Lang'ın dönüşüne olumlu yaklaşıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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