Son seçenek Lang

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Geçen sezonun ortasında kiralık gelen Noa Lang, 5-2'lik Juventus zaferi ve şampiyonluğun geldiği Antalyaspor maçına damgasını vurmuştu. 30 milyon Euro satın alma maddesi kullanılmayan Hollandalı oyuncu, Napoli'ye geri döndü.İtalyan kulübü, oyuncusuna 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime gitmez ve Barış Alper satılmazsa Lang transferi gerçekleşecek. 2-2 biten Çorum FK maçında kulübeden bu profilde bir oyuncu eksikliği arayan teknik direktör Okan Buruk, Lang'ın dönüşüne olumlu yaklaşıyor.