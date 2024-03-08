Sonuna kadar baskı!

Süper Lig'de puan farkı ile liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün 29. haftanın açılışında Rizespor'u konuk ediyor. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılı takımda tek hedef, galibiyet serisini 10 maça çıkarmak ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmek.
SAVUNMA ALARMI!
Tedavisi devam eden yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlığı nükseden Abdülkerim ve kadro dışı bırakılan Oliveira Çaykur Rizespor'a karşı yok.
Davinson Sanchez'in oynaması
da çok zor. Dün de takımla idmana
çıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse,
yerine Berkan Kutlu görev yapacak.
İyileşen Zaha ve Ziyech ise yedek
kulübesinde oturacak. Şampiyonluğa
konsantre olan sarı-kırmızılı takımı Aslantepe'de
40 binden fazla taraftarı destekleyecek. Teknik heyet, maça baskılı başlayıp erken gol ile rahatlamanın planlarını yaparken alınacak galibiyet ile birlikte F.Bahçe'nin daha da baskı altına alınması hesaplanıyor.
İÇERDE BİR BAŞKA ASLAN
G.SARAY
, bu sezon evindeki 14 lig maçını
da kazandı. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Trabzon, Samsun, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya, Kayseri, İstanbul, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalya'yı Aslantepe'den eli boş gönderdi.
LUCE'YI YAKALAYACAK!
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Buruk, Rize maçında kazanıp Mircea Lucescu'nun rekorunu da egale etmenin peşinde. 50 yaşındaki çalıştırıcı, ligde geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık seri yakaladı.
Buruk, bugün 3 puanı alırsa G.Saray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üste 18 maç
kazanan Rumen hocanın rekorunu egale edecek.