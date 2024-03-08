Sonuna kadar baskı!

Süper Lig'de puan farkı ile liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün 29. haftanın açılışında Rizespor'u konuk ediyor. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılı takımda tek hedef, galibiyetDavinson Sanchez'in oynamasıda çok zor. Dün de takımla idmanaçıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse,yerine Berkan Kutlu görev yapacak.İyileşen Zaha ve Ziyech ise yedekkulübesinde oturacak. Şampiyonluğakonsantre olan sarı-kırmızılı takımı Aslantepe'de40 binden fazla taraftarı destekleyecek., bu sezon evindekida kazandı. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Trabzon, Samsun, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya, Kayseri, İstanbul, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalya'yı Aslantepe'den eli boş gönderdi.Buruk, Rize maçında kazanıp Mircea Lucescu'nun rekorunu da egale etmenin peşinde.Buruk, bugün 3 puanı alırsa G.Saray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üstekazanan Rumen hocanın rekorunu egale edecek.