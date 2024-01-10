Sonunda başardı

İyi oyun sözü veren Fransız oyuncu, son şans olarak çıktığı Konyaspor müsabakasında geçer not aldı. 3.1 milyon Euro’luk ücreti nedeniyle yönetimin fesih için soru işaretleri de ortadan kalktı.
Eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer bulan Tanguy Ndombele, kendisine verilen son şansı iyi kullandı. Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncununperformansındanmemnun kalırkenara transferdegönderilmesinişimdilik askıyaaldı. Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.
SATIN ALMASI ZORUNLU DEĞİL
27 yaşındaki oyuncunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, olası fesihte burakamın tamamını ödemekyerine Ndombele'den sezonunikinci yarısında faydalanmakararı aldı. Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele'nin, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.