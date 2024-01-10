Sonunda başardı

Eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer bulan Tanguy Ndombele, kendisine verilen son şansı iyi kullandı. Teknik direktör OkNdombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.27 yaşındaki oyuncunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp,Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele'nin, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.