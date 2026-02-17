Spalletti’den müthiş övgü!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, G.Saray maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İcardi ve Osimhen... İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. İkisi de 9 numaranın ansiklopedisini yaratacak futbolcular. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor. Onları toptan uzak tutmaya çalışacağız.''



570 milyon TL'lik maç

Galatasaray-Juventus eşleşmesinde gülen taraf, Son 16'ya kalacak ve UEFA'dan 11 milyon Euro (570.5 milyon TL) ödülü kapacak. Tur biletini alan ekip, çekilecek kura ile Liverpool ya da Tottenham ile son 16 turunda eşleşecek.

Turu geç, dev primi kap

Hafta sonu Kemerburgaz'a çıkarma yapan başkan Dursun Özbek önce idmanı izledi, sonra ailelerle birlikte yemek organizasyonu düzenledi. Birikmiş prim alacaklarını kapatan Dursun Özbek, Juventus maçına özel prim sözü verdi. Sarıkırmızılı takıma turu geçmeleri halinde 2 milyon Euro (103.7 milyon TL) ekstra ödeme yapılacak.

Aslan gibi istatistik!

GALATASARAY ile Juventus Avrupa'da 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini sarıkırmızılılar kazanırken, İtalyan devi sadece 1 defa güldü, 3 karşılaşma berabere bitti. İki takım arasındaki son kapışmada Wesley Sneijder'in golüyle Galatasaray galip geldi.