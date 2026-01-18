Sudan ucuz kulübe!

Transfere 135 milyon Euro harcayan ve 287 milyon Euro kadro değerine sahip Galatasaray'ın dün yedek kulübesi eksiklerden dolayı zayıf kaldı. Maç kadrosunu tamamlamak için iki kaleciyi (Günay&Batuhan) kulübeye alan Okan Buruk, altyapıdan Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu ve Cihan Akgün'ü yedek soyundurdu.Cezalı Torreira ve sakat Sara'nın yokluğunda orta saha merkezinde Lemina-İlkay ikilisi görev yaptı. Osimhen, Jakobs, Singo ve Arda da dün kadroda yoktu.